غرق شابين بشاطئ سواني جابر بالضبعة



تكثف فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية بمحافظة مطروح جهودها للبحث عن شاب فُقد داخل مياه البحر، عقب تعرضه وشاب آخر للغرق، عصر اليوم الجمعة، بأحد الشواطئ الواقعة في نطاق قرية سواني جابر غرب مدينة الضبعة.

غرق شابين

ووفقًا للمعلومات الأولية، تعرض الشابان للغرق أثناء تواجدهما داخل البحر، حيث نجحت فرق الإنقاذ في انتشال أحدهما وإنقاذه، بينما جرفت الأمواج الشاب الآخر، لتبدأ على الفور عمليات تمشيط واسعة للعثور عليه.

ودفعت الجهات المختصة بفرق الإنقاذ والغواصين إلى موقع البلاغ، وسط استمرار أعمال البحث في المنطقة، مع متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر إعلان أي مستجدات فور انتهاء عمليات البحث والوصول إلى الشاب المفقود.