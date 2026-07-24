قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام
ماكرون يوجه القوات المسلحة بالتدخل لدعم الأمن المدني في مواجهة الحرائق
قائمة منتخب الكرة النسائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب
محمد رياض: «لن أعيش في جلباب أبي» الأنسب للتحول إلى عرض مسرحي
محمد رياض: بوستر الدورة الـ 19 للمهرجان المسرح المصري يجسد انتشار هذا الفن
خبيرة تربوية تحذر: غياب الأب عن التربية يهدد استقرار الأبناء النفسي وثقتهم بأنفسهم
الخارجية الأمريكية: تركيا لن تحصل على إف-35 قبل التخلي عن «إس-400»
خبير أسري: نجاح الأسرة لا يقوم على صراع الأدوار.. بل على شراكة الأب والأم
حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر
محمد رياض: الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح ستشهد تكريمات كبيرة تسعد الجمهور
ترامب يفجر مفاجأة بشأن الاتفاق النووي مع السعودية واتفاقيات إبراهام
أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، في تصريحات تعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، رغم وجود اتصالات ومحادثات بين الجانبين.

وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني لم يصل بعد إلى المرحلة التي تمكنه من إبرام اتفاق، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم مسار المفاوضات والخيارات المتاحة للتعامل مع طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد حديث سابق عن إظهار الإيرانيين قدرًا أكبر من الجدية في المحادثات، ما يشير إلى استمرار الاتصالات رغم عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

ويُنظر إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران باعتبارها مسارًا حساسًا، في ظل الخلافات بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية.

وتترقب العواصم الدولية نتائج الاتصالات بين الطرفين، وسط مخاوف من أن يؤدي تعثر المسار الدبلوماسي إلى عودة التصعيد، خاصة في ظل التوترات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتحمل تصريحات ترامب رسالة مفادها أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من التقدم والتنازلات من الجانب الإيراني.

وفي المقابل، فإن استمرار المفاوضات قد يوفر فرصة لاحتواء التوتر وتجنب مزيد من التصعيد.

وتحظى المحادثات باهتمام دولي واسع، نظرًا لتأثيرها المحتمل على أمن المنطقة وأسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، خاصة مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.

وتبقى فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بمسار المحادثات خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات القائمة، في وقت تواصل فيه واشنطن ممارسة الضغوط على طهران بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران واشنطن وطهران الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس ونيافة الأنبا بفنوتيوس

البابا تواضروس يهنئ الأنبا بفنوتيوس باليوبيل الذهبي : 50 عاما من الخدمة والإنجازات

فعاليات ثقافية وتعليمية

فعاليات ثقافية وتعليمية بمتحفي مطار القاهرة الدولي والشرطة القومي احتفالا بذكرى 23 يوليو

الأنبا رافائيل والإعلامي كيرلس مجدي

الأنبا رافائيل للشباب: النجاح الحقيقي مش مرتبط باسم الكلية

بالصور

هيونداي تطرح أول SUV حقيقية للطرق الوعرة

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

فستان لافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على البحر

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد