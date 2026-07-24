قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يوجه القوات المسلحة بالتدخل لدعم الأمن المدني في مواجهة الحرائق
قائمة منتخب الكرة النسائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب
محمد رياض: «لن أعيش في جلباب أبي» الأنسب للتحول إلى عرض مسرحي
محمد رياض: بوستر الدورة الـ 19 للمهرجان المسرح المصري يجسد انتشار هذا الفن
خبيرة تربوية تحذر: غياب الأب عن التربية يهدد استقرار الأبناء النفسي وثقتهم بأنفسهم
الخارجية الأمريكية: تركيا لن تحصل على إف-35 قبل التخلي عن «إس-400»
خبير أسري: نجاح الأسرة لا يقوم على صراع الأدوار.. بل على شراكة الأب والأم
حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر
محمد رياض: الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح ستشهد تكريمات كبيرة تسعد الجمهور
ترامب يفجر مفاجأة بشأن الاتفاق النووي مع السعودية واتفاقيات إبراهام
أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين
موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على يوروبا وتألق حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 24 يوليو 2026

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
محمد صبيح

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 أمام الجنيه وذلك على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وبلغ سعر العملات الأجنبية استقرارا من دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.47 جنيه للشراء و 58.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء و 58.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيه للشراء و 36.46 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.72 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيه للشراء و 5.35 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية فى البنوك

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيه للشراء و 31.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.85 جنيه للشراء و 35.95 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيه للشراء و 7.59 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

محمد كمال

قبل أمم أفريقيا| محمد كمال: منتخب الكرة النسائية في أفضل مستوياته.. وجاهزون لـ زامبيا

الاتحاد السكندري يتعادل سلبياً مع "زد"

الاتحاد السكندري يتعادل سلبياً مع "زد" ودياً في تحضيرات الموسم الجديد

أسد الحملاوي

بيراميدز يقترب من ضم الفلسطيني أسد الحملاوي.. تفاصيل

بالصور

هيونداي تطرح أول SUV حقيقية للطرق الوعرة

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

فستان لافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على البحر

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد