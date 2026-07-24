أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 24 يوليو 2026

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 أمام الجنيه وذلك على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وبلغ سعر العملات الأجنبية استقرارا من دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.47 جنيه للشراء و 58.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء و 58.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيه للشراء و 36.46 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.72 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيه للشراء و 5.35 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيه للشراء و 31.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.85 جنيه للشراء و 35.95 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيه للشراء و 7.59 جنيه للبيع.