الحكومة تعلن خفض مستهدفات طرح أذون وسندات خزانة بـ10 مليارات جنيه في أسبوع

قلص البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوى 197.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 238.5 مليار جنيه بما يساوي 4.713 مليار دولار مقابل 248.5 مليار جنيه بما يعادل 5 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة، وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بقيمة تبلغ 220 مليار جنيه بتراجع بلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي

ومن المستهدف طرح الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 105 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد بتراجع مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 و364 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه بتخفيض حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، تتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، و استحقاق ذو عائد متغير عن مدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.