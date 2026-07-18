قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
أحمد الحلواني يكشف تطورات حالته الصحية لـ"صدى البلد": قطعوا صباع رجلي بسبب السكر
بيراميدز يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن خفض مستهدفات طرح أذون وسندات خزانة بـ10 مليارات جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

قلص البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوى 197.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري  لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ  238.5 مليار جنيه بما يساوي 4.713 مليار دولار مقابل  248.5 مليار جنيه بما يعادل 5 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة، وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بقيمة تبلغ 220 مليار جنيه بتراجع بلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي 

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 105 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد بتراجع مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 و364 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه بتخفيض حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي 

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، تتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، و استحقاق ذو عائد متغير عن مدة 5 سنوات  بقيمة 1.5 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة أدوات دين سندات خزانة احبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي وياسر جلال يتقدمان حضور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرةفي حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرة

أشرف عبد الباقي وياسر جلال يتقدمان حضور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرة

راغب علامة وعبير نعمة يختتمان مهرجان تيميتار في المغرب

راغب علامة وعبير نعمة يختتمان مهرجان تيميتار في المغرب

النجم لؤي

لؤي يعود بقوة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يضم 10 أغنيات.. خاص

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد