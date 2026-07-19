بقوة 496 حصانا.. فولكس فاجن ID. Unyx 09 بتجهيزات كهربائية

كشفت فولكس فاجن العالمية عن سيارتها الكهربائية الجديدة ID. Unyx 09، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Xpeng الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية.

وظهرت السيارة للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض بكين للسيارات، لتكشف عن توجه جديد يجمع بين التصميم العصري والمنظومات الكهربائية عالية الأداء، مع تقديم خيارات متعددة من أنظمة الدفع.

أبعاد وتصميم فولكس فاجن ID. Unyx 09

تأتي فولكس فاجن ID. Unyx 09 بنسبة طول بلغت 5,081 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 ملم، ويتراوح ارتفاعها بين 1,509 و1,526 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,030 ملم.

فولكس فاجن ID. Unyx 09

وتحمل ID. Unyx 09 تصميمًا خارجيًا يعتمد على مزيج بين الطابع الرياضي والانسيابية الهوائية، حيث تأتي بسقف زجاجي بانورامي، إلى جانب مصابيح أمامية ذات تصميم حاد تعمل بتقنية LED.

ودعمت فولكس فاجن ID. Unyx 09 بجنوط رياضية بقياسات 20 أو 21 بوصة، مع مرايا جانبية باللون الأسود مزودة بإشارات ضوئية مدمجة، وتحصل السيارة على مجموعة من التفاصيل التصميمية التي لا تقتصر على الجانب العصري فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحسين تدفق الهواء حول الهيكل.

محركات وأداء فولكس فاجن ID. Unyx 09

تقدم فولكس فاجن ID. Unyx 09 بخيارين من أنظمة الدفع الكهربائية، حيث تعتمد النسخة الأولى على نظام الدفع الخلفي RWD، والمزودة بمحرك كهربائي خلفي ينتج قوة تصل إلى 308 أحصنة.

فولكس فاجن ID. Unyx 09

وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد على بطارية من نوع LFP تم تطويرها من CATL، لتوفير أداء مناسب للاستخدام.

وتأتي النسخة الثانية بنظام دفع كلي AWD، وتعتمد على محرك كهربائي أمامي بقوة 188 حصانًا، إلى جانب محرك خلفي بقوة 308 أحصنة، لتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 496 حصانًا، إلى جانب نفس السرعة القصوى.