وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان أحمد جلال عبد القوي، منذ قليل، بعد فترة من معاناته مع مرض السرطان، وذلك عقب إعلانه مؤخرًا إصابته بالمرض.

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث كتب: "وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين."

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء خلال الساعات المقبلة.