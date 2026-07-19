مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

غيّب الموت الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، صباح اليوم، عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنه شقيقه عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وكان الفنان الراحل قد أثار تعاطف جمهوره خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن إصابته بالسرطان، مطالبًا الجميع بالدعاء له، قبل أن يرحل اليوم تاركًا حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على آخر منشور كتبه أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث دوّن عبارة مقتضبة قال فيها: "مسألة وقت"، لتتحول كلماته إلى رسالة مؤثرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاته.

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وكتب: "وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين."

ومن المنتظر أن تعلن أسرة الفنان الراحل خلال الساعات المقبلة موعد تشييع الجثمان ومكان تلقي العزاء.