على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي

وتألقت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي