في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم من المخاطر التي يتعرض لها الكثير مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر الإصابة بالجفاف، وهو ما قد يؤثر في سيولة الدم ويزيد احتمالية تكوّن الجلطات لدى بعض الأشخاص، خاصة كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Cleveland Clinic الأمريكي، فإن فقدان الجسم للسوائل بسبب التعرق وعدم تعويضها بشكل كافٍ قد يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، ما يرفع خطر تكوّن الجلطات والسكتات الدماغية لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

كيف تحمي نفسك من جلطات الدم في الصيف؟

اشرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش، للحفاظ على ترطيب الجسم وسيولة الدم.

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الظهيرة حتى العصر.

تحرك باستمرار ولا تجلس لفترات طويلة دون حركة، سواء في العمل أو أثناء السفر، لأن الحركة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، للمساعدة في تعويض السوائل.

قلل من المشروبات المدرة للبول مثل الكافيين بكميات كبيرة إذا كانت تؤدي إلى زيادة فقدان السوائل.

ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة لتقليل فقدان السوائل الناتج عن ارتفاع حرارة الجسم.

إذا كنت من الأشخاص المعرضين للإصابة بالجلطات أو تتناول أدوية مميعة للدم، التزم بالعلاج وتعليمات الطبيب ولا توقف الدواء من تلقاء نفسك.



من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم خلال الصيف:

كبار السن.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

المدخنون.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

من يجلسون لفترات طويلة دون حركة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بالجلطات أو اضطرابات تجلط الدم.



علامات تستدعي التدخل الطبي فورًا

ينصح الخبراء بطلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور أعراض مثل:

تورم مفاجئ أو ألم شديد في الساق.

احمرار أو سخونة في أحد الأطراف.

ضيق مفاجئ في التنفس.

ألم حاد في الصدر.

ضعف أو تنميل مفاجئ في أحد جانبي الجسم أو صعوبة في الكلام، وهي علامات قد تشير إلى سكتة دماغية.