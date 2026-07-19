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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
ريهام قدري

أثار الحادث المأساوي بالسعودية عن وفاة  6 مصريين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إثر تسرب للغاز داخل شقة سكنية، حالة من الحزن والقلق، كما أعاد إلى الواجهة مخاطر تسرب الغاز داخل المنازل، والأخطاء اليومية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.


ويؤكد خبراء السلامة أن معظم حوادث تسرب الغاز يمكن تجنبها باتباع إجراءات بسيطة، إذ غالبًا ما تنتج عن الإهمال أو سوء استخدام الأجهزة المنزلية، وليس بسبب أعطال مفاجئة فقط.


أبرز أسباب تسرب الغاز داخل المنازل


تلف أو تشقق خرطوم توصيل الغاز نتيجة الاستخدام لفترات طويلة.
عدم إحكام غلق مفاتيح البوتاجاز أو أسطوانة الغاز بعد الانتهاء من الطهي.
ترك الطعام على النار لفترات طويلة، ما يؤدي إلى انطفاء اللهب واستمرار خروج الغاز.

إهمال صيانة السخانات أو البوتاجازات وأجهزة الغاز بشكل دوري.

استخدام وصلات أو خراطيم غير مطابقة للمواصفات.

وجود تسريب في المواسير أو الوصلات دون اكتشافه.


أخطاء شائعة تزيد من خطورة الحادث

 


عند الاشتباه في وجود رائحة غاز، يقع البعض في أخطاء قد تتسبب في انفجار، أبرزها:
تشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء.

إشعال أعواد الثقاب أو استخدام الولاعات.

تشغيل أي أجهزة كهربائية داخل المكان.

تجاهل الرائحة والاستمرار في البقاء داخل المنزل.


ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز؟


ينصح خبراء السلامة باتباع هذه الخطوات فورًا:

إغلاق مصدر الغاز الرئيسي إن أمكن.

فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان.

مغادرة المنزل فورًا إذا كانت الرائحة قوية.

الاتصال بشركة الغاز أو الدفاع المدني من خارج المنزل.

عدم العودة إلى المكان إلا بعد التأكد من إزالة مصدر التسرب.

ويشدد المختصون على أن الصيانة الدورية لأجهزة الغاز، واستبدال الخراطيم والوصلات التالفة، وتركيب كاشفات تسرب الغاز داخل المنازل، تعد من أهم الوسائل التي تقلل من مخاطر الحوادث وتحافظ على سلامة أفراد الأسرة.

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