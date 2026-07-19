لفت نظر لـ الغندور ومجدي عبد الغني وفاروق.. والإنذار الأخير لـ رضا عبد العال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً بشأن الأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار مسؤوليته القانونية عن حماية حرية الرأي والتعبير وترسيخ إعلام مهني مسؤول، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وأوضح المجلس أنه كلّف لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمتابعة ورصد الأداء الإعلامي طوال فترة البطولة، للوقوف على مدى التزام الوسائل الإعلامية والإعلاميين بالضوابط المهنية.

وثمّن المجلس الأداء المهني المسؤول الذي قدمته الغالبية العظمى من الإعلاميين خلال البطولة، معتبراً أن رسالتهم الإعلامية كانت حافزاً للمنتخب وجماهيره.

و أشار إلى أن أعمال الرصد كشفت عدداً من المخالفات من قبل بعض البرامج والإعلاميين، ما استوجب عرضها على اللجان المختصة.

الإجراءات والجزاءات الموصى بها:

منع ظهور الكابتن رضا عبدالعال لمدة 4 أشهر عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، مع إنذار نهائي بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال تكرار المخالفات.

إلزام قناة TEN بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب السماح ببث تجاوزات عبر برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق.

توجيه لفت نظر إلى كل من: الكابتن محمد فاروق، والكابتن أسامة حسن، والكابتن خالد الغندور، والكابتن مجدي عبدالغني، والكابتن باسم مرسي، والكابتن عفت نصار، والإعلامي إسلام صادق، والإعلامي أحمد جمال، والإعلامي أحمد أسامة.