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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
رشا عوني

رغم وجود وقت طويل على شهر الصيام، إلا أنه تتزايد عمليات البحث عن موعد شهر رمضان2027 حيث يترقب الجميع الأجواء الروحانية المميزة خلال الشهر الفضيل، وبدأ الجميع البحث عن أول أيام رمضان2027 وكذلك موعد عيد الفطر المقبل. 

موعد شهر رمضان 2027

بحسب الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يتم تحرى هلال شهر رمضان فى نهاية شهر شعبان للتأكد رسميًا من موعد بداية الصيام.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2027 لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد أيضًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

فلكيًا.. أول أيام شهر رمضان 2027 وموعد عيد الفطر المبارك | المصري اليوم

أول يوم رمضان2027

وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول يوم رمضان 2027  المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير، على أن يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا بثبوت رؤية الهلال وفق الإجراءات المعتمدة.

موعد شهر رمضان 2027 فلكياً

​أشار الدليل الفلكي التي اعده المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1448 هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من شعبان 1448 هـ، الموافق 6 فبراير 2027 م (يوم الرؤية).

و​أوضح التقرير الفلكي مجموعة من الملاحظات الهامة حول حركة الهلال في ذلك اليوم، حيث يلاحظ  ​عدم ولادة الهلال قبل الغروب، ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وأول أيام الصيام فى مصر | المصري اليوم

​يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بـ 6 دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق.

​يغرب القمر قبل الشمس في معظم العواصم العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2 إلى 12 دقيقة، باستثناء مدن (مراكش وفاس ولاجوس) التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، ومدينتي (داكار ونواكشوط) حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بدقيقتين.

 

موعد عيد الفطر2027

ووفقًا للحسابات الفلكية الأولية، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2027.

ويأتي هذا الموعد إذا ثبت أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، بينما قد يتغير الموعد يومًا واحدًا إذا جاءت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بما يؤكد انتهاء رمضان بعد 29 يومًا فقط.

ويرتبط تحديد عيد الفطر بشكل مباشر بنتائج الرؤية الشرعية التي تُجرى في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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