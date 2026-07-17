أيمن سلامة يكشف مفاجأة غادة عبد الرازق في رمضان 2027

أعلن السيناريست أيمن سلامة أن الفنانة غادة عبد الرازق تستعد للعودة إلى المنافسة في موسم رمضان 2027، عبر مسلسلين جديدين، يتألف كل منهما من 15 حلقة.

وأوضح أيمن سلامة، خلال استضافته في برنامج الإعلامية إنجي علي، أن غادة عبد الرازق تمتلك مكانة فنية كبيرة في الدراما العربية، بفضل موهبتها وحضورها اللافت أمام الكاميرا، مشيرًا إلى أنها قادرة على قيادة أي عمل فني بنجاح، كما تحرص دائمًا على اختيار أدوار مختلفة تتحدى بها نفسها وتقدم من خلالها تجارب جديدة للجمهور.

وتخوض غادة عبد الرازق السباق بمسلسل «خيوط من ذهب»، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن.

وتشارك ايضاً بمسلسل «روح وجسد»، من تأليف شادى محسن وأمجد الشرقاوى، وإخراج أمير شوقى.