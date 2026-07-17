الداخلية القطرية: إصابة طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الجمعة عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضحت الداخلية القطرية في بيان لها أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأشارت إلى أنه استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، فقد تأكد تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها استكملت أحدث موجة كبيرة من الضربات ضد إيران.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان لها، أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية، شنت من خلالها هجمات دقيقة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية.

وأوضحت القوات الأمريكية أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية.

ولفتت إلى وجود أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون للتدخل الفوري.