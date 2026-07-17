زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

يبحث الكثيرون عن زيادة أسعار الكهرباء ، حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق نظام «تسوية الذروة» على عدد من الأنشطة التجارية، والذي يتضمن زيادة بنسبة 20% على سعر استهلاك الكيلووات/ساعة خلال ساعات الذروة اليومية، في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

ويستهدف النظام تشجيع المنشآت التجارية والخدمية على إعادة تنظيم أوقات تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.





ما هو نظام تسوية الذروة؟

يعتمد نظام تسوية الذروة على تطبيق تعريفة أعلى لاستهلاك الكهرباء خلال أربع ساعات محددة يوميًا، بينما يستمر احتساب الاستهلاك بباقي ساعات اليوم وفق التعريفة التجارية العادية دون أي زيادة.

وأكدت هندسة كهرباء التحرير – بدر التابعة لقطاع السادات بالشؤون التجارية أن التطبيق يتم بصورة إلكترونية سواء على العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية المرتبطة بالفواتير.

الفئات التي يشملها القرار

أوضحت وزارة الكهرباء أن النظام يطبق فقط على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الشهري 250 كيلووات/ساعة.

وتشمل الفئات المستهدفة:

المحال التجارية.

المطاعم.

المقاهي.

الورش.

المكاتب.

الأكشاك.

الأنشطة التجارية والخدمية الأخرى التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر.

كما يسري القرار على:

العدادات مسبقة الدفع (عدادات الكارت).

العدادات التقليدية المرتبطة بالعدادات الذكية.

مواعيد ساعات الذروة

حددت الوزارة فترة الذروة اليومية خلال فصل الصيف بواقع 4 ساعات يوميًا، وهي:

من 7:30 مساءً حتى 11:30 مساءً.

وخلال هذه الفترة يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق التعريفة الجديدة، بينما تعود الأسعار إلى التعريفة المعتادة بعد انتهاء ساعات الذروة.



تعريفة الكهرباء الجديدة خلال الذروة

ارتفع سعر الكيلووات/ساعة المشمول بنظام تسوية الذروة للأنشطة التجارية من:

220 قرشًا (2.20 جنيه) إلى: 264 قرشًا (2.64 جنيه) أي بزيادة تبلغ 20% خلال ساعات الذروة فقط.

كيف يتم الخصم في العدادات مسبقة الدفع؟

أوضحت وزارة الكهرباء أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة على قراءة الوقت تلقائيًا.

فعند حلول الساعة 7:30 مساءً يبدأ العداد في احتساب الاستهلاك وفق السعر الجديد بصورة آلية، ويستمر ذلك حتى 11:30 مساءً، ثم يعود تلقائيًا إلى التعريفة العادية دون أي تدخل من المشترك.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

قدمت وزارة الكهرباء مجموعة من الإرشادات لمساعدة أصحاب المحال والأنشطة التجارية على تقليل تكلفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة، من أبرزها:

تأجيل تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الأفران الكهربائية وغسالات الأطباق والمكاوي البخارية إلى خارج فترة الذروة.

تقليل تشغيل الإضاءة الخارجية واللوحات الإعلانية خلال ساعات المساء.

ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية لتقليل استهلاك الكهرباء.

استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الموفرة للطاقة.

التأكد من ضبط الوقت والتاريخ داخل العداد مسبق الدفع حتى تتم المحاسبة وفق المواعيد الصحيحة.



هدف تطبيق النظام

تسعى وزارة الكهرباء من خلال تطبيق نظام تسوية الذروة إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية خلال أوقات ارتفاع الأحمال، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع تشجيع المنشآت التجارية على توزيع استهلاكها الكهربائي على مدار اليوم، بما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية وتقليل فرص زيادة الأحمال خلال فصل الصيف.