دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم

دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. يتزايد بحث الكثير من الناس عن أدعية سعة الرزق وسداد الديون، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وتعدد الاحتياجات اليومية، إذ يدرك المسلم أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل معاني أوسع مثل الصحة والعافية، والعلم النافع، والذرية الصالحة، والستر، وغيرها من صور الخير التي يمنحها الله لعباده.

وقد بيّن العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض بما فيها من خيرات مسخرة للإنسان، وأتاح له أسبابًا متعددة لجلب الرزق، من أهمها الدعاء، حيث يلجأ العبد إلى ربه طالبًا الفرج والتيسير، سواء في المال أو العمل أو الصحة أو الاستقرار الأسري، مؤمنًا بأن خزائن الله لا تنفد، وأنه سبحانه قادر على تبديل الحال إلى الأفضل.

دعاء سعة الرزق وسداد الديون

ومن الأدعية الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحمل معاني عظيمة في طلب المغفرة وتوسعة الرزق وبركة المعيشة، ما يُنصح بترديده لمن يعاني ضيقًا في حياته أو مشكلات داخل بيته أو يشعر بعدم كفاية الرزق، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

ويُعد هذا الدعاء من الأدعية القليلة في ألفاظها، العظيمة في معانيها، إذ يجمع بين طلب مغفرة الذنوب التي قد تكون سببًا في ضيق الرزق، والدعاء بسعة المعيشة واستقرار الحياة، إلى جانب طلب البركة في الرزق، وهي التي تجعل القليل كثيرًا، وتمنح الإنسان الشعور بالرضا والسكينة.

ويؤكد أهل العلم أن المداومة على مثل هذه الأدعية، مع الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد، تُعد من أهم الوسائل التي تعين الإنسان على تجاوز الأزمات، وتفتح له أبواب الخير، وتمنحه الطمأنينة في حياته اليومية.

دعاء لسعة الرزق

اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحصين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل، يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم.

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك).

اللهم أنا نسألك من فضلك وجودك أن توسع أرزاقنا وتكتب لنا الفرج وسعة الرزق.

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) .

(اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير .

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه".

يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.