قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا
مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «حق الطريق وآدابه»
الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا
نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
ليس للجميع.. قانون الخدمة المدنية يحدد 4 حالات تستحق تخفيض ساعات الدوام
تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.. الآن
دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده.. التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام
الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم

دعاء سعة الرزق يوم الجمعة
دعاء سعة الرزق يوم الجمعة
عبد الرحمن محمد

دعاء سعة الرزق وسداد الديون..  يتزايد بحث الكثير من الناس عن أدعية سعة الرزق وسداد الديون، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وتعدد الاحتياجات اليومية، إذ يدرك المسلم أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل معاني أوسع مثل الصحة والعافية، والعلم النافع، والذرية الصالحة، والستر، وغيرها من صور الخير التي يمنحها الله لعباده.

وقد بيّن العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض بما فيها من خيرات مسخرة للإنسان، وأتاح له أسبابًا متعددة لجلب الرزق، من أهمها الدعاء، حيث يلجأ العبد إلى ربه طالبًا الفرج والتيسير، سواء في المال أو العمل أو الصحة أو الاستقرار الأسري، مؤمنًا بأن خزائن الله لا تنفد، وأنه سبحانه قادر على تبديل الحال إلى الأفضل.

دعاء سعة الرزق وسداد الديون 

ومن الأدعية الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحمل معاني عظيمة في طلب المغفرة وتوسعة الرزق وبركة المعيشة، ما يُنصح بترديده لمن يعاني ضيقًا في حياته أو مشكلات داخل بيته أو يشعر بعدم كفاية الرزق، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

ويُعد هذا الدعاء من الأدعية القليلة في ألفاظها، العظيمة في معانيها، إذ يجمع بين طلب مغفرة الذنوب التي قد تكون سببًا في ضيق الرزق، والدعاء بسعة المعيشة واستقرار الحياة، إلى جانب طلب البركة في الرزق، وهي التي تجعل القليل كثيرًا، وتمنح الإنسان الشعور بالرضا والسكينة.

ويؤكد أهل العلم أن المداومة على مثل هذه الأدعية، مع الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد، تُعد من أهم الوسائل التي تعين الإنسان على تجاوز الأزمات، وتفتح له أبواب الخير، وتمنحه الطمأنينة في حياته اليومية.

دعاء لسعة الرزق
اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحصين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل، يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم.
(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك).

اللهم أنا نسألك من فضلك وجودك أن توسع أرزاقنا وتكتب لنا الفرج وسعة الرزق.

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) .

(اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

 الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه".

يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء الرزق سداد الديون دعاء النبي توسيع الرزق البركة في الرزق أدعية مستجابة تفريج الكروب دعاء سعة الرزق وسداد الديون دعاء لسعة الرزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

ترشيحاتنا

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصطفي شوبير

حازم فرج: رشاقة مصطفى شوبير صنعت الفارق في كأس العالم 2026

مصطفي شوبير

الأهلي لا يمانع رحيل مصطفى شوبير.. ويحدد سقف الرواتب للاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد