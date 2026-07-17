مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف الصفقات والراحلين داخل النادي الأهلي، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، مؤكدًا أن عددًا من الملفات اقترب من الحسم.

وأوضح شوبير، عبر صفحته الرسمية، أن منصف بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي بنسبة 99%، مشيرًا إلى أن تجديد عقد سفيان أصبح قريبًا للغاية.

وأضاف أن أكرم توفيق ألمح إلى تلقيه عروضًا من مصر والخارج، إلا أن الآراء داخل النادي ما زالت منقسمة بشأن مستقبله، بينما يتمسك حسين عموتة باستمرار بن رمضان ضمن صفوف الفريق.

وأشار شوبير إلى أنه تم الاتفاق على رحيل كل من رضا سليم، وداري، وكريستو حال وصول عروض مناسبة لهم خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة الأهلي لإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد



