دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق وتفريج الكرب.. مستجاب في الحال

دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق وتفريج الكرب، من الأدعية التي يكثر البحث عنها في الثلث الأخير من الليل، وفي أول ليلة جمعة من شهر صفر، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء في جوف الليل وساعة الاستجابة من يوم الجمعة.

ومع دخول ساعة الثلث الأخير من الليل احرص على دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق وتفريج الكرب، الذي نرصده في التقرير التالي.

دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق

ورد أن صَفَرَ في اللغة العربية أي أصدر صوت من شفتيه أو من أداة، بمعنى الإذعان بشيء ما أو التنبيه لأمر ما، وشهر صفر جاء فيه الإذن من الله بعودة القتال بعد تحريمه طوال شهور أربعة، فكأن صفر أي إذن للقتال.

وقالت دار الإفتاء إن الإمام ابن عبد البر القرطبي قال حول كلمة صفر في قول النبي "ولا صَفَرَ" عن ابن وهب: "هو من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل الصفار أحدًا" ويعنيان مرض الصفراء، وقال مالك إن الجاهليين كانوا يحرمون شهر صفر عامًا ويحلونه عامًا فجاء النهي عن ذلك في الحديث.

ومن عادات الجاهلية فيما يخص شهر صفر لدى العرب، هو اعتقادهم أن الصفر هو حية في البطن، واللدغ الذي يجده الإنسان عند الجوع من عضه. وقيل: هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله ويزعمون أن فيه يكثر الدواهي والفتن.

بل كان العرب يزعمون أن شهر صفر قصد به النسيء، فكانوا يجعلونه من الأشهر الحرم بدلًا عن المحرّم عامًا، وفي العام التالية يعيدون إليه صفته العادية، ليحللوا لأنفسهم ما حرمه الله في قوله تعالى "إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ".

ومن أسباب تسمية شهر صفر بهذا الاسم، أن العرب كانوا يعتبرونه أول فرصة يغزون فيها القبائل المعادية ليأخذوا متاعهم ويتركوهم "صُفرًا" أي بلا متاع، وكذلك سبب آخر هو أن أهل مكة كانوا بحلول الشهر يسافرون إلى مناطق أخرى بحثًا عن التجارة، فسمي صفر نسبة إلى "إصفار مكة من أهلها"، أي خلوها.



دعاء أول جمعة من شهر صفر للرزق

اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر، ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر ، يا مالك الدنيا والأخر ، يا عالما بما كان وما يكون ، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، يا أزلي يا أبدي ، يا مبدئ يا معيد ، ياذا الجلال والإكرام ، ياذا العرش المجيد ، أنت تفعل ماتريد.

اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي ، وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار، برحمتك يا عزيز يا غفار ، يا كريم ، يا ستار ، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا شديد القوى، ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك، اكفني عن جميع خلقك، يا محسن يا مجمل ، يا متفضل يا منعم يا مكرم ، يامن لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

الدعاء في شهر صفر

دعاء أول جمعة من شهر صفر تفريج الكرب

ومن دعاء تفريج الكرب بسرعة ما ذكره الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، حيث قال:"اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يارب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام،اللهم اخرجنا من كل ضيق، اللهم اخرجنا من كل كرب، ومن كل شدة وهم، كما أخرجت يونس من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم بشرنا بالفرح، كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرنا بالفرج كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، يا منجز الوعيد اخرجنا من الضيق.

اللهم ارزقنا عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس تعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا.

يا رب ارفع عنا كل شكوى وادفع عنا كل بلوى، حقق لنا كل نجوى، اجعلنا من أهل التقوى، اشف كل مريض، وسدد دين كل مدين، ارحم أمواتنا، ونجح أبنائنا.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وصلاة تزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق سعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه ومن والاه، عدد كل ذرة ألف مرة.