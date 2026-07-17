لا تحذفوا الأجانب.. عامر العمايرة يحذر الأندية قبل غلق القيد

وجه الإعلامي والناقد الرياضي عامر العمايرة تحذيرًا إلى الأندية بشأن التعامل مع اللاعبين الأجانب الذين ترتبط معهم بعقود سارية، قبل إغلاق باب تسجيل القائمة الأولى.

وكتب العمايرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “ياريت أي نادٍ لديه عقود مستمرة مع لاعبين أجانب ولا ينوى تسجيلهم بالقائمة الأولى، والتي تغلق اليوم، أن يحصل على موافقة كتابية من اللاعب أنه موافق على خروجه من القائمة لحين تسويقه أو بيع المتبقي من عقده قبل حذف تسجيله”.

وأوضح العمايرة أن الحصول على موافقة كتابية من اللاعب يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتجنب أي أزمات أو نزاعات قانونية قد تنشأ مستقبلًا نتيجة استبعاد اللاعب من القائمة دون اتفاق موثق.



