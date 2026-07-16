السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

يعود "صوت العرب" حسين الجسمي إلى جمهوره بأحدث أعماله الغنائية "اللذاذة"، في أغنية صيفية بروحٍ مصرية، وإيقاعٍ خفيف، تؤكد مجددًا أن البساطة، حين تُصاغ بحرفية، تبقى الأقرب إلى الناس والأكثر حضورًا.



ويحمل العمل توقيع الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، في تعاونٍ جديد يعكس انسجامًا فنيًا واضحًا، بينما تولّى مادي التوزيع الموسيقي، ووقّع بيشوي مجدي الميكس والماستر، ليخرج العمل بهوية موسيقية عصرية تنسجم مع أجواء الصيف وتُبرز روح الأغنية المصرية.

ويواصل الجسمي من خلال “اللذاذة” نهجه الفني القائم على السهل الممتنع، مقدمًا عملاً يجمع بين الكلمة السلسة، واللحن الآسر، والإحساس الذي اعتاده جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقد أصبحت الأغنية متاحة عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على YouTube، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية والإذاعات العربية.