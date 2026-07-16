بعد التهديد باغتياله.. ترامب داخل نعش في وسط طهران | شاهد

علّقت إيران لوحة إعلانية ضخمة في طهران تُصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نعش، وذلك عقب دعوات لاغتياله خلال جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووسط تقارير تُفيد بأن إيران تُدبّر مؤامرة لاغتيال دونالد ترامب، نُصبت لوحة إعلانية عملاقة في زاوية ميدان بوسط طهران، تُظهر الرئيس الأمريكي مسجّى في نعش.

لطالما استخدمت إيران الأماكن العامة كأداة للتواصل السياسي، منذ بدء الحرب ضد القوات الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير، وُضعت لوحات إعلانية ضخمة - تحمل صورًا ثورية ونصبًا تذكارية للحرب ورسائل أيديولوجية - في بعض أكثر مناطق طهران ازدحامًا ووضوحًا، كجزء من استراتيجية التواصل البصري الأوسع للجمهورية الإسلامية.

وتُظهر اللوحة الإعلانية الجديدة جثمان الرئيس الأمريكي يطل من نعش أسود مفتوح.

تنتشر على النعش الأسود تهديدات مثل "سنقتل ترامب"، مكتوبة بالفارسية والإنجليزية بدت الكتابات البيضاء على خلفية النعش الأسود وكأنها سبورة أُقيمت للمعزين خلال مراسم تأبين آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني السابق، الذي قُتل مع بداية الحرب في 28 فبراير.

ووصفت الكتابات على اللوحة الإعلانية المرشد الأعلى السابق بالشهيد، وحملت عبارات مثل "في ذكرى أطفال ميناب"، في إشارة إلى المدينة الواقعة جنوب إيران حيث استُهدفت مدرسة ابتدائية بغارة جوية في بداية الحرب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

ويتزامن ذلك مع موجة الانتقام التي شهدها الرأي العام الإيراني في الأسابيع الأخيرة، تضامنًا مع علي خامنئي وآخرين قُتلوا في الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة محافظة في إيران مؤخرًا قائمة بأسماء أشخاص مُستهدفين انتقامًا لمقتل خامنئي، من بينهم قادة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية.

وتضم القائمة صورًا لثلاثة عشر مسئولا أجنبيًا، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وغيرهم.