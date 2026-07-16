رئيس جامعة بني سويف يتفقد مبنى إدارة رعاية الشباب لمتابعة أعمال التطوير

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية داخل مبنى إدارة رعاية الشباب، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث الجارية بالمبنى، وذلك في إطار حرص جامعة بني سويف على تطوير بنيتها التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب.

وذلك بحضور كابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، والمهندس محمد شعبان مدير الإدارة الهندسية، ومسئولي رعاية الشباب، والإدارة الهندسية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق علي، أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الجامعة الشاملة لتحديث المنشآت الجامعية وتوفير بيئة متكاملة تساهم في دعم الأنشطة الطلابية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

حيث تفقد رئيس الجامعة، صالة الأنشطة الرياضية والچيم وقاعة المسرح، واطلع على ما تم تنفيذه ، وموجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة عمل حديثة تلبي احتياجات العاملين والطلاب. كما وجه بضرورة مراعاة الجوانب الجمالية والوظيفية في أعمال التطوير، بما يتناسب مع مكانة جامعة بني سويف ورؤيتها نحو تقديم خدمات جامعية متميزة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن إدارة رعاية الشباب تمثل أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، لما تقوم به من دور مهم في تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم منظومة الأنشطة الطلابية وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات داخل الجامعة وخارجها.

وفي نهاية الجولة، وجه كابتن محمد فاروق، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لمتابعته الدؤوبة ودعمه الكامل لكافة أنشطة إدارة رعاية الشباب، وحرصه علي توفير أفضل الخدمات والأنشطة لأبنائه الطلاب وتوفير المناخ النفسي الملائم لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة.