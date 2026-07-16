تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

انطلقت رسميًا أولى خطوات قطار التنسيق الجامعي لعام 2026؛ حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، وتفتح هذه المرحلة الأبواب أمام الطلاب الطامحين في الالتحاق بالكليات التي تشترط القبول باجتياز هذه الاختبارات المؤهلة، وذلك تماشيًا مع القواعد والضوابط الصارمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لتشكل هذه الخطوة المحطة الأولى والمصيرية في رسم ملامح المستقبل الأكاديمي لآلاف الخريجين.

موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2026

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه في إطار التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، تم إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، للتيسير على طلاب الثانوية العامة.

ويبدأ تسجيل الطلاب لحجز اختبارات القدرات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026، على أن تبدأ الاختبارات داخل الكليات اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

ويستمر فتح باب التسجيل وحجز مواعيد الاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

كليات تتطلب اختبارات قدرات 2026

تشترط بعض الكليات اجتياز اختبارات القدرات قبل القبول بها، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى قياس استعدادات ومهارات الطلاب بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في تلك الكليات، وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتُعد اختبارات القدرات إحدى المراحل الأساسية أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات النوعية، إذ لا يقتصر القبول بها على مجموع الثانوية العامة فقط، وإنما يشترط اجتياز اختبار يقيس المهارات والاستعدادات الخاصة بكل كلية.

وتشمل قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

ـ كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

ـ كليات الفنون التطبيقية.

ـ كلية التربية الفنية.

ـ كلية التربية الموسيقية.

ـ كليات علوم الرياضة.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من (هنــــا)، وتسجيل بياناتهم وحجز موعد الاختبار وفقًا للإجراءات المحددة.

كما أتاحت وزارة التعليم العالي دليل الطالب الخاص باختبارات القدرات 2026 للتعرف على كافة التفاصيل والإرشادات قبل أداء الاختبارات.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2026

حددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة من الطلاب عند التوجه لأداء اختبارات القدرات بالكليات، وتشمل:

ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب الطالب في أدائها.

ـ صورة شخصية واحدة لكل اختبار من اختبارات القدرات.

ـ بالنسبة لاختبارات قدرات علوم الرياضة، يجب تقديم صورتين شخصيتين للطلاب الراغبين في أداء الاختبارات.

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة جميع الأوراق قبل موعد الاختبار، مع الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، تجنبًا لأي مشكلات قد تؤثر في أداء الاختبار.

خطوات حجز اختبارات القدرات 2026

وتتم إجراءات حجز اختبارات القدرات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته واختيار الكلية التي يرغب في أداء اختبار القدرات بها، ثم الالتزام بالموعد المحدد داخل مقر الكلية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أهمية متابعة الطلاب للمصادر الرسمية فقط لمعرفة مواعيد الاختبارات والتعليمات الخاصة بها، وتجنب أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

tansik.digital.gov.eg

tansik.digital.gov.eg

أماكن أداء اختبارات القدرات 2026

تختلف أماكن أداء الاختبارات بحسب نوع الكلية، إذ يحدد موقع التنسيق الإلكتروني مقر الاختبار المناسب لكل طالب أثناء عملية التسجيل، وتُجرى اختبارات كليات الفنون الجميلة داخل الكليات التابعة للجامعات التي تضم برامج الفنون أو العمارة.

أما اختبارات كليات الفنون التطبيقية فتُعقد في عدد من الجامعات، من بينها جامعة العاصمة، وجامعة دمياط، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة طنطا، وجامعة دمنهور، وفيما يتعلق بكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية، فتشمل أماكن الاختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك، وكلية التربية الفنية بالزمالك، إلى جانب كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

أما اختبارات كليات علوم الرياضة فتُجرى داخل الكليات التابعة للجامعات المختلفة، وتمتد عادة لثلاثة أيام متتالية وفق الجداول التي تحددها كل كلية.