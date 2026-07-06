جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم بنين بـ جامعة الأزهر، أسماء الكليات والشعب التي تَشترط للالتحاق بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات، وعددها 13 كلية.

ويأتي ذلك في إطار الضوابط المنظمة للقبول للعام الجامعي الجديد، حيث وأوضحت جامعة الأزهر أن الكليات هي:

1 - كلية التربية للبنين بالقاهرة: تخصص عام انتظــام- شعبة التعليم الأساسي- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الفنية(رسم) انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام.

2 - كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف:

شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

3 - كلية التربية للبنين بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

4 - كلية التربية للبنات بالقاهرة: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام.

5 - كلية التربية للبنات بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- شعبة رياض أطفال- تخصص عام انتظــام.

6 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بطنطا.

7 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بالقاهرة.

8 - كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة.

9 - كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة.

10 - كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة (شعبة رياض الأطفال).

11 - كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف: شعبة رياض الأطفال- شعبة التربية.

12 - اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

13 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة.