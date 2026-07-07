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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو خارج المونديال.. إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتتأهل لدور الثمانية

إسبانيا والبرتغال
إسبانيا والبرتغال
حمزة شعيب

حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانتظر منتخب إسبانيا حتى الدقيقة 92 من عمر اللقاء لتسجيل هدف الانتصار، بعدما نجح ميكيل ميرينو في هز شباك البرتغال بتسديدة حاسمة، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ويترقب المنتخب الإسباني مواجهة الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، في الدور ربع النهائي من مونديال 2026.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما قدم أداءً قويًا في الدور السابق، وحقق الفوز على منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، وصل منتخب البرتغال إلى هذا الدور عقب فوز مثير على منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1، بعدما أظهر شخصية قوية في مواجهة صعبة وحسم بطاقة التأهل بهدف قاتل.

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بمعنويات مرتفعة، معتمدًا على مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، إلى جانب منظومة جماعية قوية جعلت "لا روخا" أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

إسبانيا البرتغال كأس العالم

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