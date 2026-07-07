ماهر فرغلي: الإخوان ما زالوا يشكلون خطرًا ويستخدمون واجهات متعددة لنشر نفوذهم

أكد ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تمثل خطرًا قائمًا على عدة مستويات، مشيرًا إلى أنها تعتمد على نشر الدعاية الكاذبة والشائعات، بهدف مهاجمة ما وصفه بـ“مظاهر النهضة في مصر.

وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجماعة قامت بتشكيل خلايا ذات طابع عسكري وإجراء تدريبات في مناطق قريبة من الحدود الغربية لمصر، مدعيًا أن لديها رغبة في تنفيذ عمليات إرهابية.

طرق غير معلنة

وأشار إلى أن الإخوان، تحاول إعادة الانتشار من خلال كيانات وواجهات اقتصادية لا تحمل اسم الجماعة بشكل مباشر، بما يتيح لها العمل في الخفاء وإعادة بناء نفوذها بطرق غير معلنة.