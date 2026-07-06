محافظ دمياط يلتقي بالنواب لبحث مطالب المواطنين



التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية، ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ دمياط خلال اللقاء حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير مستوى الخدمات، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أبناء محافظة دمياط بجميع المناطق.