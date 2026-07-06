قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رعب إسرائيلي من تركيا.. نتنياهو يفتح النار على أردوغان بسبب مقاتلات إف-35
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي
الحرب على فيفا .. كيف أشعل قرار بالوجون تمردًا عالميًا ضد إنفانتينو؟
سريلانكا .. مقتل 25 شخصًا وإصابة 100في اشتباكات عنيفة داخل سجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الثعابين والعقارب
الثعابين والعقارب
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من الناس عن التحصين من الثعابين والعقارب بعد انتشارها في بعض القرى خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يتساءل كثيرون عن الروشتة النبوية للحماية من الأفاعي والعقارب، والأذكار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم للوقاية من كل شر، وفي السطور التالية نتعرف على الروشتة النبوية للتحصين من الثعابين والعقارب.

ما هي الروشتة النبوية للتحصين من الثعابين والعقارب؟

أرشدت السنة النبوية إلى مجموعة من أذكار التحصين والأدعية التي تمنح المسلم الطمأنينة، مع الأخذ بالأسباب والاحتياطات اللازمة، وتتضمن الروشتة النبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب ما يلي: 

  • «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات صباحًا ومساءً).
  • «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».
  • «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامَّة، ومن كل عينٍ لامَّة».
  • قراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس (3 مرات، صباحًا ومساءً).

روشتة نبوية للتحصين من الثعابين والعقارب

وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة أن أبا صالح ذكوان السمان قال: سمعتُ رجلًا من أسلم قال: كنتُ جالسًا عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله: لُدغتُ الليلة فلم أنَمْ حتى أصبحتُ، قال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟، فقال الرجل: عقرب، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيتَ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرَّك إن شاء الله.

ومن أدعية الوقاية من لدغات العقارب والثعابين، ما ورد عن جابر، رضي الله تعالى عنه- قال: كان في المدينة رجل يكنى أبا مذكر، كان يرقي من العقرب، وينفع الله تعالى بها، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: يا أبا مذكر، ما رقيتك هذه؟ اعرضها علي، فقال أبو مذكر: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إنه لا بأس بها، إنما هي مواثيق أخذها سليمان بن داوود على الهوام.

دعاء لتحصين النفس

«أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

«أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض».

التحصين من الثعابين التحصين من العقارب روشتة نبوية دعاء التحصين دعاء الحماية من الثعابين دعاء الحماية من العقارب أعوذ بكلمات الله التامات الأفاعي العقارب الأذكار النبوية الوقاية من الثعابين التحصين بالأذكار دعاء الحفظ ذكر يحمي من كل ذي سم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

د. علي جمعة

ماذا يفعل من تذكر أنه نسي ركعة بعد أن ختم الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية في ٣٥٨٨ مسجدًا

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية في 3588 مسجدا

معسكر للطلاب الوافدين بمدينة الطور

مرصد الأزهر يواجه التطرف بالوعي والتفكير النقدي في معسكر للطلاب الوافدين بمدينة الطور

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد