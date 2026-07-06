أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

يبحث عدد كبير من الناس عن التحصين من الثعابين والعقارب بعد انتشارها في بعض القرى خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يتساءل كثيرون عن الروشتة النبوية للحماية من الأفاعي والعقارب، والأذكار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم للوقاية من كل شر، وفي السطور التالية نتعرف على الروشتة النبوية للتحصين من الثعابين والعقارب.

ما هي الروشتة النبوية للتحصين من الثعابين والعقارب؟

أرشدت السنة النبوية إلى مجموعة من أذكار التحصين والأدعية التي تمنح المسلم الطمأنينة، مع الأخذ بالأسباب والاحتياطات اللازمة، وتتضمن الروشتة النبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب ما يلي:

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات صباحًا ومساءً).

«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامَّة، ومن كل عينٍ لامَّة».

قراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس (3 مرات، صباحًا ومساءً).

روشتة نبوية للتحصين من الثعابين والعقارب

وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة أن أبا صالح ذكوان السمان قال: سمعتُ رجلًا من أسلم قال: كنتُ جالسًا عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله: لُدغتُ الليلة فلم أنَمْ حتى أصبحتُ، قال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟، فقال الرجل: عقرب، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيتَ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرَّك إن شاء الله.

ومن أدعية الوقاية من لدغات العقارب والثعابين، ما ورد عن جابر، رضي الله تعالى عنه- قال: كان في المدينة رجل يكنى أبا مذكر، كان يرقي من العقرب، وينفع الله تعالى بها، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: يا أبا مذكر، ما رقيتك هذه؟ اعرضها علي، فقال أبو مذكر: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إنه لا بأس بها، إنما هي مواثيق أخذها سليمان بن داوود على الهوام.

دعاء لتحصين النفس

«أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

«أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض».