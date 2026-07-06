منتخب مصر يمتلك سحرا خاصا.. صحيفة تحذر الأرجنتين من مواجهة الفراعنة في دور الـ 16

سلطت صحيفة "Pagina12" الأرجنتينية الضوء على قدرات منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن "الفراعنة" يمتلكون "سحرًا خاصًا" يجعلهم منافسًا لا يُستهان به.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر يدخل المباراة دون تلقي أي هزيمة في البطولة حتى الآن، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادل في 3 مباريات، معتبرة أن نتائجه لا تعكس فقط مستواه الفني، بل تعكس أيضًا حالة الزخم الجماهيري والدعم الكبير الذي يحظى به.

ووصفت الصحيفة هذا "السحر" بالهالة التي تحيط بالمنتخب المصري، مشيرة إلى التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والدعم الجماهيري، في مقارنة بما يحظى به منتخب النرويج من شعبية خلال المونديال بسبب احتفالاته الجماعية عقب المباريات.

كما استعرض التقرير واقعة الشجار التي حدثت بين بعثة منتخب مصر وشرطة ولاية تكساس قبل مواجهة أستراليا في دور الـ 32، والتي بدأت أثناء التقاط اللاعبين صورًا مع الأطفال خارج مقر إقامة المنتخب، قبل أن تُحل الأزمة سريعًا بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت الصحيفة أيضًا دور محلل أداء المنتخب، محمود سليم، في إعداد اللاعبين لمواجهة أستراليا، مؤكدة أن تحليله لطريقة تعامل الحارس ريان مع ركلات الترجيح انعكس على تنفيذ محمد صلاح لإحدى الركلات خلال المباراة.

وتطرقت الصحيفة إلى قيام المدير الفني حسام حسن برفع علم فلسطين عقب الفوز على أستراليا، وإهدائه التأهل إلى دور الـ16 للشعب الفلسطيني، معتبرة أن تلك اللقطة لاقت صدى واسعًا.

وأكدت الصحيفة أن حسام حسن يتمتع بمكانة استثنائية لدى الجماهير المصرية، باعتباره الهداف التاريخي لمنتخب مصر، ولا يزال يتفوق على محمد صلاح بفارق هدف واحد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن منتخب مصر لا يعتمد فقط على محمد صلاح أو عمر مرموش أو حسام حسن، بل يمتلك مجموعة متكاملة قادرة على صناعة الفارق، محذرة منتخب الأرجنتين من الغموض الذي يحيط بأداء "الفراعنة" قبل المواجهة المرتقبة.