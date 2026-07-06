قادرون على صنع الفارق.. عمرو محمود ياسين يتمنى فوز مصر على الأرجنتين

توقع السيناريست عمرو محمود ياسين، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الارجنتين في دور ١٦ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك: "السيناريو ده جميل عمر مرموش يسجل في مباراة الأرجنتين ويقدم مباراة العمر .. يسترد الثقة ويطير بينا .. أحلام لذيذة لكن عادية جدا من حيث إمكانية التحقيق .. وأدينا بنشوف فرق كبرى بتسقط أمام فرق أقل في الخبرة والسمعة اه ماعندناش هالاند لكن عندنا صلاح وعندنا مرموش وامام وهيثم حسن وزيكو .. لاعبين كلهم قادرين على صنع الفارق ضد اعلى وأقوى فرق العالم .. نتفائل خير إن شاء الله".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.