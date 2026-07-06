عبد الوهاب: الأولمبياد الخاص لكرة القدم بباريس فرصة لتعزيز قيم الدمج والتواصل

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، على متابعة استعدادات بعثات المنطقة والاطمئنان على جميع الوفود قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا بواقع 12 منتخبًا للرجال و12 منتخبًا للسيدات، في النسخة الثالثة من البطولة العالمية التي تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص وشركاءهم ضمن رياضة كرة القدم الموحدة، تأكيدًا لقيم الدمج والمساواة من خلال الرياضة.

وأكد عبد الوهاب أن مشاركة برامج الأولمبياد الخاص بالمنطقة في كاس العالم تعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل المنطقة في كأس العالم ثلاثة منتخبات، هي منتخب مصر للسيدات، إلى جانب منتخبي الإمارات العربية المتحدة وليبيا للرجال، معربا عن ثقته في قدرة المنتخبات الثلاثة على تقديم مستويات مشرفة تعكس ما وصلت إليه برامج المنطقة من تقدم فني وتنظيمي.

وأشار الرئيس الإقليمي إلى أن الكأس يمثل فرصة مهمة لتعزيز قيم الدمج والتواصل بين الرياضيين من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل الخبرات بين البرامج الوطنية المشاركة.

ومن المقرر أن يحضر المهندس أيمن عبد الوهاب، مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لكأس العالم لكرة القدم الموحدة، والذي يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود وبرامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة مشاركة منتخبات المنطقة وبحث سبل تقديم الدعم المناسب للبعثات الإقليمية خلال فترة اقامة الكأس .

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن تواجد ثلاثة منتخبات من المنطقة في هذا الحدث العالمي يعكس المكانة المتنامية للأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات العربية وتحقيق نتائج تليق بما تبذله برامجها من جهود في إعداد اللاعبين ونشر رسالة الدمج من خلال الرياضة.

ويعد كأس العالم واحدا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية للأولمبياد الخاص، حيث يشارك بها أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف قارات العالم، في منافسات تعكس روح العمل الجماعي والتكافؤ بين اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية وشركائهم.