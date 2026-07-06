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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صائد تعابين يكشف لصدى البلد أسباب انتشارها وماذا تفعل مع رؤيتها

الثعابين
الثعابين
اسماء محمد

أثار انتشار الثعابين في محافظة الشرقية حالة كبيرة من اهتمام المواطنين في الأيام الماضية.

خلال الأيام الماضية ظهر ثعبان الكبرى في منيا القمح وبعض المناطق الزراعية بمحافظة الشرقية مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات وبعض حالات الوفيات.

قال أحمد عبد الجواد، صائد تعابين، أننا نظمنا زيارة مجانية للمناطق المنتشرة فيها الثعابين في محافظة الشرقية بشكل مجاني بالكامل لوجه الله والمساهمة فى إنقاذ أرواح الناس.

وأشار عبد الجواد في تصريحات خاصة ل"موقع صدى البلد" أن ثعبان الكبرى المنتشر في الشرقية يظهر فى غيطان الأرز وتكون منتشرة في الأرض طوال اليوم ولا ترجع للوكر الا عند برودة الطقس في الليل.

ونصح عبد الجواد المزارعين وأهالى الشرقية من السير خارج المنزل بدون حذاء أو بأحذية مكشوفة لأنها تجعلهم عرضة للدغ ثعبان الكبرى ويفضل ارتداء حذاء مغلق طويل يغطى القدم بالكامل وجزء من الساق كما نصح المزارعين بالنظر جيدا في جميع الاتجاهات قبل العمل في الأرض.

أسباب انتشارها

واضاف عبدالجواد أن سبب انتشار الثعابين هو تراكم القش والقمامة حول المنازل وأطراف الغيطان وعدم النظافة أو انخفاض النظافة عدم أكوام التبن والقش والعفش وبقايا الزرع والطوب ويشكل معايا خطورة مشيرا إلى أنه لايوجد رش يمنع ظهورها والشيح ولايؤثر في ثعبان الكبرى.

ماذا تفعل عند رؤية الثعبان 

عند رؤية ثعبان الكبرى المفروض اتصل بالصياد المختص في الزواحف ولكن ترقب خط سيرها واعرف مكان مخبأها لتخبر الصائد بها ، ولا تجازف بصيدها بنفسك لأنك قد تعرض نفسك للمخاطر خاصة أن هناك متطوعين خلال هذه الفترة يتوجهون للشرقية بالمجان.

وتكمن خطورة الكبري في أن هروب ثعبان واحد يمكن أن ينتج عنه عدد كبير من الثعابين حيث تضع انثى الثعبان من 16 لـ 35 بيضة في المرة الواحدة إذا يجب عدم الانتظار عند رؤيتها والاتصال بالمختصين فورا.

واضاف عبد الجواد أن فريق صائدى الثعابين المتطوع لإنقاذ أهالى الشرقية لا ينتمي لأى جمعية أو مؤسسة ويعتمد على الجهود الفردية لكل منا ويتكون الفريق من احمد الدكروري ومصطفى هجرس وأحمد عبد الجواد وعبد الحميد الحداد .

وعلى من يتعرض للدغ عدم ربط مكان الإصابة أو أعلى منه ولابد أن يتجه للمستشفى فورا ويتلقى المصل ولا ينتظر دقيقة واحدة لأن لدغة واحدة من الكبرى يمكن أن تنهى حياة الأشخاص.

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