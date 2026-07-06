تراجع الريال السعودي والدينار الكويتي .. تعرف على أسعار أشهر العملات العربية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، اليوم، تباينًا محدودًا داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث سجل الريال السعودي تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك، بينما استقر كل من الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي عند مستويات قريبة من تعاملات الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار هدوء سوق الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.992 جنيه للشراء، و13.030 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 12.970 جنيه للشراء، و13.029 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في بنك مصر 12.970 جنيه للشراء، و13.029 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر شراء للريال السعودي 12.995 جنيه في كل من HSBC والمصرف العربي الدولي، بينما سجل أقل سعر شراء 12.681 جنيه في البنك العقاري المصري العربي.

أما أعلى سعر للبيع فسجل 13.157 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK، في حين بلغ أقل سعر للبيع 13.010 جنيه في كل من بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 158.600 جنيه للشراء، و159.099 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 154.177 جنيه للشراء، و159.064 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك مصر 154.984 جنيه للشراء، و158.909 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر شراء 158.600 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما سجل أقل سعر شراء 153.722 جنيه في بنك الإسكندرية.

وسجل أعلى سعر للبيع 160.605 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK، فيما بلغ أقل سعر للبيع 158.836 جنيه في البنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.285 جنيه للشراء، و13.324 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 13.279 جنيه للشراء، و13.321 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك مصر 13.279 جنيه للشراء، و13.321 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر شراء 13.285 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ أقل سعر شراء 13.155 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.

أما أعلى سعر للبيع فسجل 13.324 جنيه في كل من البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس، في حين سجل أقل سعر للبيع 13.300 جنيه في كريدي أجريكول.