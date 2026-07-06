برلماني: افتتاح الأوكتاجون يؤكد قوة الدولة المصرية ويجسد رؤية الجمهورية الجديدة الواعدة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية العسكرية "الأوكتاجون" يمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح رؤية الجمهورية الجديدة في بناء مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

افتتاح الأوكتاجون

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن "الأوكتاجون" يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تعكس ما وصلت إليه مصر من تقدم في مجالات التخطيط والإدارة والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الوطني يجسد قدرة الدولة على مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة المنظومات الاستراتيجية وتعزيز جاهزية مؤسساتها لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية وتنموية كبرى لم يقتصر على تطوير البنية التحتية أو إطلاق المدن الجديدة فقط، بل شمل أيضًا تحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها الاستراتيجية، بما يرسخ دعائم الأمن القومي المصري ويدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية.

الجمهورية الجديدة

وأوضح أحمد محسن أن، افتتاح "الأوكتاجون" يحمل رسائل مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية متكاملة تجمع بين التنمية الشاملة والحفاظ على الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدم وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

وأشار نائب الصعيد إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي تقوم على بناء دولة حديثة تمتلك أدوات القوة الشاملة، سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو المؤسسي، وهو ما انعكس في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

وشدد النائب مجاهد نصار على أن مجلس النواب يواصل دوره الوطني في دعم جهود الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وإقرار القوانين التي تواكب متطلبات التنمية والاستثمار، بما يسهم في تعزيز مسيرة البناء وتحقيق تطلعات المواطنين.

واختتم النائب احمد محسن تصريحاته، بالتأكيد على أن افتتاح "الأوكتاجون" يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ويعكس الإرادة السياسية القوية لاستكمال مشروع الجمهورية الجديدة، وترسيخ أسس دولة قوية ومتطورة وقادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة واقتدار.