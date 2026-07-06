قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية
النصر السعودي يعلن رحيل بروزوفيتش بعد نهاية عقده
حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال
بالمجان ودون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
كيفية التظلم على مخالفات المرور أونلاين 2026 وخطوات تقديم الطلب
كارثة في السودان.. انهيار منجم ذهب يودي بحياة 15 شخصًا في وادي حلفا
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لعشاق الفرنساوي.. أسعار سيتروين سي اليزيه المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014 .

وتعتمد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 (1600 ) يولد قوة تصل إلى 115 و عزم دوران يبلغ 150، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 ، مما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 في غضون 10.8 ، مع تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 188.

وتم تصميم السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014، بأبعاد عملية توفر مساحة داخلية جيدة حيث يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.42 ، وعرضها 1.74 ، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 1.46 . ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.65، وتتميز بشنطة خلفية واسعة جداً بسعة تخزين تبلغ 506 ، مع خزان وقود يتسع لـ 50.

كما تصنف السيارة كخيار اقتصادي بفضل معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 7.3 لكل 100 كمتوسط سیر داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، تحتوي السيارة على تجهيزات أمان أساسية تشمل عدد 2 إيرباج للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وتأتي بجنوط قياس .15 

وعن سعر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 360 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.

سيارة جديدة السيارات المستعملة سيتروين سي اليزيه موديل 2014 سيتروين سي اليزيه سي اليزيه موديل 2014 سيتروين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

منتخب العراق

الاتحاد العراقي يكشف موقفه من استمرار أرنولد بعد وداع المونديال

إسبانيا والبرتغال

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026

إنفانتينو

أول تعليق من إنفانتينو على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم أمريكا

بالصور

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل التكاثر؟

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟

لعشاق الفرنساوي.. أسعار سيتروين سي اليزيه المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد