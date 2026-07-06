بمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن هواوي تستعد لإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن الشركة لم تؤكد أي تفاصيل بعد، إلا أن تسريباً جديداً يشير إلى أن هواتفها القابلة للطي القادمة قد تُقدم تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرات وسعة البطارية.

تشير التوقعات إلى أن أجهزة هواوي القابلة للطي القادمة ستزود بمعالج كيرين 9050 وبحسب التسريبات على منصة ويبو، تخطط هواوي لإطلاق هاتف جديد ثلاثي الطي وهاتف قابل للطي بتصميم كتاب تقليدي في النصف الثاني من هذا العام. ورغم أن المُسرّب لم يكشف عن اسمي الجهازين، إلا أنه قد يكون يُشير إلى هاتفي هواوي ميت إكس تي 2 وميت إكس 9 القابلين للطي.

مواصفات هواتف هواوي القابلة للطي

يُقال إن كلا الجهازين مزودان بمعالجات كيرين الرائدة من الجيل التالي. ومن المتوقع أن يُدخل الطراز ثلاثي الطي مزيدًا من التحسينات على تصميمه القابل للطي، بينما من المتوقع أن يتميز الطراز القابل للطي على شكل كتاب بشاشة داخلية مقاس 8.15 بوصة وشاشة خارجية مقاس 6.5 بوصة.

عندما يُشير المُسرّب إلى أن هذه الأجهزة ستستخدم معالجات Kirin من الجيل التالي، يبدو أن هواوي قد تتخلى تمامًا عن سلسلة Kirin 9030 لصالح سلسلة Kirin 9050 القادمة. من المتوقع أن يصل المعالج بنسختين: عادية واحترافية، مع ترجيح إطلاق هاتف Mate XT 2 بمعالج Kirin 9050 Pro . كما يُشاع أن الجهاز سيأتي بنظام التشغيل HarmonyOS 7.

وتزعم التقارير السابقة أن الشريحة الجديدة يمكن أن تعتمد بنية منطقية مكدسة رأسياً ذات طبقتين، والتي من المتوقع أن تحسن كلاً من الأداء وكفاءة الطاقة دون الاعتماد على عملية تصنيع أكثر تقدماً.

هواتف هواوي القابلة للطي

هواتف هواوي القابلة للطي

يزعم المصدر نفسه أن هواتف هواوي القابلة للطي القادمة قد تتميز بمستشعر كاميرا رئيسي كبير بحجم 1/1.3 بوصة، وكاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، ووحدة كاميرا مدمجة. ومن المتوقع أيضاً أن تحتوي هذه الأجهزة على بطاريات تبدأ برقم 6، مما يشير إلى سعات تتجاوز 6000 مللي أمبير/ساعة . أما بالنسبة للسعر، فمن المرجح أن يبلغ سعر هذه الأجهزة حوالي 10000 يوان (حوالي 1470 دولاراً أمريكياً).

بحسب تقرير سابق ، من المتوقع أن يصل هاتف Mate XTs بألوان متعددة، مثل الأسود الغامض، والأحمر الميمون، والبنفسجي القرمزي، والأبيض الناصع. وإذا صحت التسريبات، فقد تكشف هواوي عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي في وقت مبكر من شهر سبتمبر.