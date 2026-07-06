طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار قريبا، قائلة إن الصندوق قد أعلن في الفترة الماضية أنه يستهدف تلبية احتياجات الفئات المختلفة، فهناك فئات قد لا تسمح إمكانياتها بالتمليك، أو تحتاج إلى السكن لفترة مؤقتة ولا تضمن الاستقرار في مكان واحد لفترة طويلة.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يعتمد أساسًا على التمليك، نعطي الأولوية للمتزوجين ويعولون، ولذلك قد لا تتاح الفرصة بسهولة للمتزوجين حديثًا أو غير المتزوجين.

أوضحت أنه سيتم طرح برنامج الإيجار بشكل تجريبي في البداية، بواقع يتراوح بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يكون الطرح خلال شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.

وأكدت أن الوحدات ستكون متنوعة بين مساحات 75 مترًا و90 مترًا، لكن الغالبية ستكون 90 مترًا كاملة التشطيب، وهناك وحدات في المدن الجديدة وأخرى في المحافظات، والغالبية العظمى ستكون في المحافظات، بحوالي 8 آلاف وحدة، مقابل نحو 3500 وحدة في المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الشرط الأساسي هو أن يكون المتقدم حديث الزواج، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، كما سيكون هناك دعم للإيجار للفئة المستهدفة باعتبارهم في بداية حياتهم، وسيتم تحديد قيمة الإيجار بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الفرد، أو 25% من دخل الأسرة إذا كان الزوج والزوجة يعملان، مع وجود سقف للدخل أقل من السقف الخاص بالتمليك، كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها، وسيكون هناك أيضًا خيار لتحويل الوحدة من إيجار إلى تمليك في مرحلة لاحقة.