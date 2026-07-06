رئيس اتصالات النواب: مشروع قانون تداول البيانات ضمن أبرز أولويات المرحلة المقبلة

عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، أول اجتماع تنظيمي لها عقب تشكيلها، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

خريطة تشريعية مهمة داخل الأمانة ثم البرلمان

وأكد النائب أحمد بدوي، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة خريطة تشريعية مهمة داخل الأمانة ثم البرلمان، موضحًا أن الأمانة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيشاركون في إعداد وصياغة عدد من التعديلات التشريعية، والاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات، ومن أبرزها مشروع قانون تداول البيانات، وتشريعات تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الأمانة

وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء الأمانة عددًا من الملفات التنظيمية المتعلقة بآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وخطة توزيع الاختصاصات بين أعضاء هيئة المكتب، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الأمانة.

