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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادي النساء السري.. كريم الحسيني يكشف تفاصيل أحدث أعماله الإذاعية

كريم الحسيني ونورهان شعيب
كريم الحسيني ونورهان شعيب
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان كريم الحسيني عن استعداده لطرح أحدث أعماله الإذاعية بعنوان «نادي النساء السري»، والذي يجمعه بالفنانة نورهان شعيب، عبر إذاعة 9090 خلال الفترة المقبلة.


وشارك كريم الحسيني البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا: «قريبًا بإذن الله #نادي_النساء_السري، شكر خاص للنجمة الراقية نورهان شعيب لمشاركتها المميزة في هذا العمل، تأليف محمد تهامي، وإخراج كريم الحسيني، وإشراف عام يوسف الدالي».


كما كشف الحسيني أن العمل يُهدى إلى روح الإعلامية الراحلة حنان الوشاحي، داعيًا جمهوره إلى قراءة الفاتحة والدعاء لها، ولكل من رحل من الأحباء بالرحمة والمغفرة.

أعمال نورهان شعيب 

وكانت شاركت نورهان شعيب فى مسلسل “ورد على فل وياسمين” الذى عرض خلال الفترة الماضية حقق نجاحا كبيرا. 

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.

كريم الحسيني نورهان شعيب إذاعة 9090 نادي النساء السري

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