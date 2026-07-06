رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026

أصدر القاضي / ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض لكل من السادة القضاة. أولا: الأمانة العامة: تجديد ندب -القاضي / أحمد محمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى -القاضي / حسام حسين الجيزاوي- نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى - القاضي / محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى - القاضي / أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى. تجديد ندب القاضي / مصطفى محمد أمين موسى – قاض بمحكمة النقض . السيد/ أحمد محمد عيد سالم - المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ مصطفى طه سيد قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ جمال السيد البكري - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ مهاب نبيل الكشكي - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ محمد محمود إسماعيل علي أحمد - الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ عمرو حسام حسين يوسف الديب - الرئيس من الفئة (ب) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. أعضاء بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ثانيا: المكتب الفني: ندب - القاضي / محمد حسن عبد اللطيف أبوزيد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض. القاضي / إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض - رئيساً مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض." القسم الجنائي". تجديد ندب القاضي / محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض." القسم المدني" ثالثا: المستشار الفني لرئيس محكمة النقض: تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض رابعا: النيابة العامة لدى محكمة النقض: - تجديد ندب القاضي / معتز أحمد مبروك - نائب رئيس محكمة النقض - مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض. القاضي / عبد الحميد نيازي عبد الحكيم - نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا - للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم المدني" القاضي / هشام محمد فرغلي طلبة - نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم الجنائي" خامسا: التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض: - تجديد ندب القاضي / سمير عبد المنعم علي أحمد - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض. القاضي / خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم المدني" - ندب القاضي/ هاني محمد مختار محمد المليجي – نائب رئيس محكمة النقض- مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم الجنائي" مكتب التعاون الدولي لدى محكمة النقض : ندب القاضي / شريف علي عبد القادر الشيتاني - نائب رئيس محكمة النقض - رئيساً لمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض. القاضي / أحمد عناني عبد العزيز عناني - نائب رئيس محكمة النقض – رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض . القاضي / مصطفى أحمد مصطفى عبيد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض -تجديد ندب السيد / أحمد أنور عبد الخالق عجيز الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض السيد/ جلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. السيد/ خالد محمد أحمد خليل حافظ المنشاوي الرئيس من الفئة أ بناية النقض. أعضاء بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض سابعا: العلاقات وخدمة رجال القضاء: - تجديد ندب القاضي / خالد فاروق عبد الهادي - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء. السيد/ محمد عصام محمد عبد الحليم – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. السيد/ مصطفى محمد محمد عبد اللطيف – الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. عضوا بإدارة العلاقات وخدمات رجال القضاء بمحكمة النقض ثامنا: مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض: تجديد ندب القاضي/ عمرو أحمد المتولي الزهيري - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. القاضي / محمد أحمد يوسف الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. القاضي / محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. السيد/ معتز أسامة أحمد عطاوية - المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ خالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة – المحامي العامي بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ عمرو محمد جمال محمود الشربيني الرئيس من الفئة أ بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ أحمد حسني حسن عبد اللطيف – الرئيس من الفئة أ بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ أحمد نادر محمد الأزهري – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. ندب السيد/ محمود نادي أبو زيد محمد – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. أعضاء بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.