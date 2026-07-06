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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026

رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026
رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026
كتب محمد عبدالله :

 أصدر القاضي / ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض لكل من السادة القضاة. أولا: الأمانة العامة: تجديد ندب -القاضي / أحمد محمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى -القاضي / حسام حسين الجيزاوي- نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى - القاضي / محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى - القاضي / أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى. تجديد ندب القاضي / مصطفى محمد أمين موسى – قاض بمحكمة النقض . السيد/ أحمد محمد عيد سالم - المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ مصطفى طه سيد قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ جمال السيد البكري - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ مهاب نبيل الكشكي - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ محمد محمود إسماعيل علي أحمد - الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ عمرو حسام حسين يوسف الديب - الرئيس من الفئة (ب) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. أعضاء بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ثانيا: المكتب الفني: ندب - القاضي / محمد حسن عبد اللطيف أبوزيد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض. القاضي / إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض - رئيساً مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض." القسم الجنائي". تجديد ندب القاضي / محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض." القسم المدني" ثالثا: المستشار الفني لرئيس محكمة النقض: تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض رابعا: النيابة العامة لدى محكمة النقض: - تجديد ندب القاضي / معتز أحمد مبروك - نائب رئيس محكمة النقض - مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض. القاضي / عبد الحميد نيازي عبد الحكيم - نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا - للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم المدني" القاضي / هشام محمد فرغلي طلبة - نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم الجنائي" خامسا: التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض: - تجديد ندب القاضي / سمير عبد المنعم علي أحمد - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض. القاضي / خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم المدني" - ندب القاضي/ هاني محمد مختار محمد المليجي – نائب رئيس محكمة النقض- مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض." القسم الجنائي" مكتب التعاون الدولي لدى محكمة النقض : ندب القاضي / شريف علي عبد القادر الشيتاني - نائب رئيس محكمة النقض - رئيساً لمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض. القاضي / أحمد عناني عبد العزيز عناني - نائب رئيس محكمة النقض – رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض . القاضي / مصطفى أحمد مصطفى عبيد - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض -تجديد ندب السيد / أحمد أنور عبد الخالق عجيز الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض السيد/ جلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. السيد/ خالد محمد أحمد خليل حافظ المنشاوي الرئيس من الفئة أ بناية النقض. أعضاء بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض سابعا: العلاقات وخدمة رجال القضاء: - تجديد ندب القاضي / خالد فاروق عبد الهادي - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء. السيد/ محمد عصام محمد عبد الحليم – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. السيد/ مصطفى محمد محمد عبد اللطيف – الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض. عضوا بإدارة العلاقات وخدمات رجال القضاء بمحكمة النقض ثامنا: مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض: تجديد ندب القاضي/ عمرو أحمد المتولي الزهيري - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. القاضي / محمد أحمد يوسف الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. القاضي / محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض. السيد/ معتز أسامة أحمد عطاوية - المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ خالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة – المحامي العامي بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. السيد/ عمرو محمد جمال محمود الشربيني الرئيس من الفئة أ بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ أحمد حسني حسن عبد اللطيف – الرئيس من الفئة أ بالمكتب الفني لمحكمة النقض. السيد/ أحمد نادر محمد الأزهري – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. ندب السيد/ محمود نادي أبو زيد محمد – الرئيس من الفئة أ بنيابة النقض. أعضاء بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.

نقض محكمة حركة قضائية

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