انتصار تكشف عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر والأرجنتين.. خاص

كشفت الفنانة انتصار، عن توقعاتها لنتيجة مباراة منتخب مصر مع منتخب الأرجنتين، في دور الـ 16 من كأس العالم لكرة القدم 2026، المرتقبة غدا الثلاثاء.

وقالت انتصار، في تصريح لموقع صدى البلد- على هامش تواجدها في العرض الخاص لفيلم “ابن مين فيهم”-: «إن شاء الله هنفوز اتنين واحد على الأرجنتين.. واللي هيجيبوا الأهداف خارج التوقعات».

فيلم ابن مين فيهم

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وتبدأ أحداثه بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري، وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.

وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: “ابن مين فيهم؟”.

أعمال انتصار

تشارك الفنانة انتصار، في بطولة فيلم صقر وكناريا، مع الفنان محمد إمام وشيكو، المعروض بالسينمات حاليا.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث فيلم «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.