حسام حسن بعد الخسارة أمام الأرجنتين: أُلغي لنا هدف لا أعرف السبب.. وفيه مساندة وتسويق واضح لميسي

أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استياءه عقب خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه تعرض لظروف أثرت على نتيجة المباراة.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: "أُلغي لنا هدف لا أعرف السبب، والأمر ليس عادلًا، ويبدو أن هناك رغبة في استمرار ميسي بالبطولة، الموضوع فيه تسويق."

وأضاف: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه، وهناك عوامل أخرى تُصعّب الأمور، وأنا لا أحب الخسارة."

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "كان نفسنا نفرح الجماهير، لكن في كرة القدم تحدث أشياء تتجاوز الجوانب الفنية، وهناك مساندة لبطل العالم لا أعرف سببها."

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "أعتذر للجماهير المصرية والعربية، كنا نتمنى إسعادكم والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم، لكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم."