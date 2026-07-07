الرئيس السيسي : أجرينا محاكاة متكررة للأزمات لتعزيز جاهزية الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة، بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة، نفذت خلال السنوات الماضية جهدًا كبيرًا لبناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تكن وليدة أزمة بعينها، وإنما جاءت في إطار خطة مستمرة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.

تنفيذ تدريبات ومحاكاة متكررة

وقال الرئيس إن الدولة حرصت على تنفيذ تدريبات ومحاكاة متكررة لمختلف سيناريوهات الأزمات، بهدف اختبار خطط الطوارئ ورفع كفاءة الاستجابة، والتأكد من جاهزية المعدات والإمكانات المستخدمة في التعامل مع أي طارئ.

وأضاف الرئيس السيسي أن تكرار هذه التدريبات يسهم في تنشيط وتحديث خطط إدارة الأزمات على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة.

المتابعة اليومية للعناصر والمنشآت الحيوية

ووجه الرئيس حديثه إلى المحافظين، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للعناصر والمنشآت الحيوية داخل كل محافظة، وعلى رأسها محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الاستراتيجية، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلامة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.