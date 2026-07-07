الرئيس السيسي موجهًا الشكر لأبطال المنتخب: نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية.

وقال الرئيس _ فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي _"شكرًا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية .. نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

كان المنتخب الوطني قد خسر أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة "2 - 3"، بعد أداء مشرف، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري.