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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلة مصرية تراثية.. طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة

قلقاس
قلقاس
اسماء محمد

يعد طاجن القلقاس بالخضرة من الأكلات التراثية التي توارثها المصريون من مئات السنين وهى طبق رئيسي في الأحياء الشعبية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
 قلقاس مكعبات

 بصل

 ثوم

بهارات

 كمون

 بهارات

شطة

 سلق

كزبرة خضراء

 زيت

 سمنة

 مكعب مرق

عصير ليمون

طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة

في حلة بها سمنة شوحي البصل مع الثوم والملح والفلفل الاسود 
أضيفي السلق والخضرة ومكعب مرقة وكل البهارات والفلفل الحار.


أضيفي الماء المغلي وافرمي الخضرة بالهاند بليندر وأضيفي القلقاس المسلوق نصف سلقة.

اتركيه  حتى يغلي ثم ضعي عصير ليمون واتركيه حتى تمتزج كل المكونات ويقدم ساخنا مع الخبز البلدي.

القلقاس طاجن القلقاس طاجن القلقاس بالخضرة طريقة عمل طاجن القلقاس

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