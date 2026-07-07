عار على العالم.. 7 تصريحات تاريخية لحسام حسن عن الشعب الفلسطيني

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تصريحات نارية دفاعا عن الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأرجنتين في كأس العالم.

وقال حسام حسن: "إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني فهو ليس بني آدم، من المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم سواء أوروبي أو أمريكي أو عربي أو من أي مكان أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "عندما يتعرض حيوان للأذى تخرج مؤسسات الرفق بالحيوان للدفاع عنه".

وواصل "نحن نجلس في بيوت وفي هواء مكيف ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة، والشعب الفلسطيني يعيش في العراء، من لا يشعر بهم فهو ليس إنسان".

وأكمل "عار على العالم كله وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال".

وأشار "يموت 3 أو 4 آلاف في قذيفة صاروخ واحد على غزة، والشعب الأمريكي والأوروبي لا يتحدث عن ذلك".

وتعجب قائلا: "عندما يتعرض كلب في الشارع للأذي يطالبون بمحاكمة من أذاه، فماذا عن من يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم".

وأتم تصريحاته "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش بدون بيوت بدون غطاء بدون مياه أو غذاء، نريد حياة وعدل لهم ومثلما تضع فيفا شعارات تطالب بالعدل، يجب أن نطالب لهم بالحياة".