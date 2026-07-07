قولوا يارب.. مواطن كويتي يتعهد بتوزيع اللحوم إذا فازت مصر على الأرجنتين

أعرب المواطن الكويتي يزيد السيد عن دعمه الكبير لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق المفاجأة.

وكتب يزيد السيد عبر حسابه على "فيسبوك": "والله وبالله وتالله لو مصر كسبت الأرجنتين سأوزع لحمًا لوجه الله فرحًا وابتهاجًا، وأدعو الله من الآن لمساء الغد بأن مصر تغلب الأرجنتين.. قولوا آمين".

وأضاف أن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست بالأمر الجديد على عدد من لاعبي منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأهلي سبق وأن واجه إنتر ميامي الأمريكي بحضور ميسي، وشارك في اللقاء كل من إمام عاشور وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وتريزيجيه، ولم يتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل أي هدف خلال المباراة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والأرجنتين، اليوم الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.