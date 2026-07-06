الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاوضات داخل النادي الأهلي في ضم لاعب جديد خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته مع علي علوان بناء على رغبات الحسين عموتة”.

ويستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميًا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.