عموته يصل مطار القاهرة استعدادا لقيادة الأهلي

وصل منذ قليل المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي إلى مطار القاهرة، استعداداً لقيادة فريق الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفيّ فى الواحدة ظهر بعد غدٍٍ الثلاثاء، بمقر الجزيرة؛ وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد المغربي الحسين عموتة، وكان الأهلى قد أعلن فى وقت سابق أن المؤتمر سيقام غداً الاثنين.

ويحضر المؤتمر وائل جمعة مدير الكرة، الذي سيقوم بتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام، والتحدث عن خطة الأهلي للموسم الجديد.

ووجه النادي الأهلى الدعوة لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لحضور فعاليات المؤتمر.