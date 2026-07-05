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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

إعصار
إعصار
أمينة الدسوقي

في قلب المحيط الهادئ، حيث تبدو المياه هادئة من بعيد، يتشكل واحد من أخطر المشاهد الجوية على كوكب الأرض إعصار "بافي" يواصل اكتساب قوة هائلة، متحركا بثبات نحو الغرب، بينما تتابع مراكز الأرصاد العالمية تطوراته لحظة بلحظة، وسط تحذيرات من تأثيرات قد تطال آلاف السكان في عدد من الجزر المأهولة.

ومع كل ساعة تمر، يزداد هذا العملاق المداري شراسة، لتتحول الأنظار إلى مساره الذي قد يحمل معه رياحا مدمرة وأمطار غزيرة وامواج عملاقة تهدد اليابسة والبحر على حد سواء.

عين الإعصار تكشف عن قوته الاستثنائية

تشير أحدث بيانات الرصد الجوي إلى أن إعصار "بافي" شهد تطورًا سريعًا في بنيته الداخلية، مع ظهور "عين الإعصار" بوضوح في مركزه، وهي علامة تؤكد وصوله إلى مرحلة متقدمة من التنظيم والقوة.

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ورغم أن هذه المنطقة تُعرف بهدوئها النسبي، فإنها محاطة بجدار من السحب الكثيفة التي تضم أعنف الرياح وأشد الأمطار، وهو ما يجعل الإعصار واحدًا من أقوى الأنظمة المدارية النشطة حاليًا على مستوى العالم.

جزر مأهولة في دائرة الخطر

وتشير توقعات الطقس إلى أن الإعصار قد يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية، بما فيها سايبان وتينيان وروتا، حيث تستعد السلطات المحلية لمواجهة ظروف جوية بالغة القسوة.

وتحذر النماذج الجوية من أمطار غزيرة قد تتراوح بين 150 و350 ملم خلال 24 ساعة فقط، وهي كميات كفيلة بالتسبب في فيضانات مفاجئة وسيول جارفة، خاصة في المناطق المنخفضة والوديان.

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أمواج شاهقة تهدد السواحل والملاحة

ولا تقتصر مخاطر "بافي" على الرياح والأمطار، إذ يُتوقع أن ترتفع الأمواج في محيط الإعصار إلى ما بين 8 و14 مترا، مع تشكل تيارات ساحبة قوية وأمواج عاتية قد تضرب السواحل بصورة متكررة، مما يهدد الملاحة البحرية ويزيد من احتمالات الأضرار على المناطق الساحلية.

ما هو إعصار "بافي"؟

يحمل "بافي" اسما أُطلق على هذا الإعصار المداري وفق نظام تسمية الأعاصير في غرب المحيط الهادئ، ويُعد حاليا من أقوى الأعاصير المدارية النشطة في العالم.

ويتميز بسرعة تطوره وارتفاع شدة رياحه، وهي ظاهرة تُعرف في علم الأرصاد بـ"التعاظم السريع"، عندما تزداد قوة الإعصار بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأتي هذا الإعصار في موسم يشهد نشاطا ملحوظًا للأعاصير المدارية في غرب المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي تسجل سنويا بعضا من أعنف الأعاصير على مستوى العالم بسبب حرارة مياه المحيط المرتفعة وتوافر الظروف الجوية الملائمة لتغذية هذه العواصف.

سباق مع الزمن لمراقبة مسار الإعصار

وتواصل مراكز الأرصاد الجوية الدولية مراقبة تحركات إعصار "بافي" بشكل مستمر، مع تحديث التوقعات أولا بأول، في وقت دعت فيه السلطات سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وتجهيز مستلزمات الطوارئ، والاستعداد لأي تغير مفاجئ في مسار الإعصار أو شدته.

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ومع استمرار "بافي" في التقدم فوق مياه المحيط الهادئ، يبقى السؤال المطروح هل سيواصل هذا العملاق البحري مساره بعيدًا عن اليابسة، أم أن الساعات المقبلة ستحمل مواجهة مباشرة مع الجزر الواقعة في طريقه؟

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